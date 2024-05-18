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Далекобійники перекрили трасу Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію, відео

16:37, 18 травня 2024
Далекобійники протестують проти мобілізації водіїв, які займаються міжнародними перевезеннями.
Далекобійники перекрили трасу Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію, відео
Фото: Суспільне Одеса
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У суботу, 18 травня, після набрання чинності закону про мобілізацію, далекобійники влаштували мирну акцію протесту та перекрили трасу «Київ-Одеса». Відео поширюють в мережі.

Причиною протесту називають закон про мобілізацію, відповідно до нових змін більшість із далекобійників не мають право на бронювання від військової служби.

Як відомо, із 18 травня інспектори Державної прикордонної служби України перевірятимуть на КПП наявність військово-облікових документів у громадян призовного віку.

«Від 18 травня водіїв вантажівок можуть мобілізувати на кордоні при виїзді з України. Під бронювання більшість не потрапляє. Вони кидають фури, щоб залишитися за кордоном», — зазначають в мережі, де поширюють відео.

На одному із відео український далекобійник розповідає, що до акції протесту долучилися водії із різних областей.

За його словами, акція - мирна. Протестувальники пропускають пасажирські автобуси та легкові автомобілі. Зазначається, що акцію контролюють правоохоронні органи, також присутні автомобілі швидкої допомоги.

У поліції прокоментували акцію протесту.

Речниця Національної поліції Олена Бережна у коментарі «РБК-Україна» зазначила, що протест влаштували водії вантажівок міжнародних перевезень.

Причиною, за її словами, стало те, що за новим законом про мобілізацію, вони нібито не зможуть виїжджати за кордон.

«Тож водії вантажівок провели мирну акцію протесту, встали обабіч дороги Київ-Одеса на території Кіровоградської області, рух транспорту не перекривали, шляхи були проїзні. Було до 100 авто, зараз вже близько 15 лишилось», - зазначила Бережна.

Речниця Нацполіції наголосила, що порушень публічного порядку під час акції протесту далекобійників не було. Поблизу місця проведення протесту були присутні поліцейські наряди.

«На ніч теж лишаться два наряди», - додала вона.

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