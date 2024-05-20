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ДПСУ виявила збільшення присутності ведмедів поруч із румунським кордоном, фото

10:26, 20 травня 2024
Прикордонний наряд помітив на залишках снігу сліди клишоногого та розкидані на місцевості речі.
ДПСУ виявила збільшення присутності ведмедів поруч із румунським кордоном, фото
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На гірських маршрутах поруч із українсько-румунським кордоном з’явилося багато ведмедів. Як це повідомили у ДПСУ – прикордонний наряд помітив на залишках снігу сліди клишоногого та розкидані на місцевості речі.

У ДПСУ зазначають, що хоч і більшість гірських маршрутів закриті, категорія охочих їх здолати все ж має місце.

«"Туристи" відправляються у високогірʼя, зазвичай розпланувавши подальше проживання за кордоном, тому й речей беруть з собою чимало. А коли ноші стає тяжче нести, їх просто кидають у лісі. Серед залишеного часто є їжа, що й стає причиною збільшення випадків появи диких звірів», - зауважують у Держприкордонслужбі.

Прикордонники наголошують, що відвідування закритих гірських маршрутів вздовж кордону може бути небезпечним для життя.

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