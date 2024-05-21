Практика судів
  1. В Україні

ДСНС обстежує прибережну зону акваторії Одещини, фото

16:16, 21 травня 2024
Під час занурення спеціалісти виявили рештки, ймовірно, вибухонебезпечних предметів.
ДСНС обстежує прибережну зону акваторії Одещини, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В акваторії Одеській області триває обстеження. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, 20 травня на одному з пляжів водолази та сапери спільно обстежили прибережну зону Чорного моря.

Під час занурення спеціалісти виявили рештки, ймовірно, вибухонебезпечних предметів. Їх вилучили на берег для подальшого знищення.

Нещодавно також стало відомо, що у Черкасах для підготовки до літнього сезону водолази розпочали обстеження дна водойм у місцях масового відпочинку. У ДСНС України повідомили, що водолази області нині проводять ретельну перевірку дна на акваторії Дніпра.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На економічне бронювання зможуть претендувати роботодавці, які платять працівникам «білу» зарплату не менше середньої по галузі

Правила економічного бронювання можуть з’явитися в законопроекті про «клуб білого бізнесу» - основні критерії потрапляння до такого «клубу» це рівень сплати податків і рівень заробітної плати, який підприємець платить своїм працівникам.

За публічне ототожнення журналістами адвоката і клієнта зможуть оштрафувати до 5100 грн

За публічне, у тому числі через ЗМІ, журналістів, громадські об’єднання ототожнення особою адвоката і клієнта, пропонується штрафувати.

Кабмін досі не опублікував постанову про регулювання застосунку Резерв+

Наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій.

Громадяни, зняті з військового обліку у зв’язку з виїздом за кордон, зобов’язані особисто прибути до ТЦК до 16 червня для постановки на облік

Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов’язані до 16 червня стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до ТЦК – постанова Кабміну.

Кабмін виключив норму, за якою жінки-медики, які не стоять на обліку в ТЦК, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані

Тепер всі жінки-медики та жінки-фармацевти повинні стати на військовий облік, якщо бажають працювати далі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин
  • Євгеній Сидоров
    Євгеній Сидоров
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва