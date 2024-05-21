Олександр Усик показав, як виглядає через три дні після бою з Тайсоном Ф’юрі, фото

Усик показав синці під очима і збиті кулаки після бою з Ф'юрі.

Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик продемонстрував, як виглядає за три дні після бою з Тайсоном Ф’юрі.

37-річний український боксер опублікував фото, продемонструвавши свої кулаки, на кісточках яких можна побачити безліч гематом від ударів. На обличчі Усика також помітні синці, а над лівою бровою видно пластирі.

Фото: Інстаграм Олександра Усика

Нагадаємо, у ніч на 19 травня відбувся історичний поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Після поєдинку український чемпіон вирушив до лікарні за рекомендацією лікаря для кількох ренгтенів. Стало відомо, що Олександру Усику після бою наклали чотири шви через розсічення над правим оком.

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