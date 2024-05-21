Практика судів
  1. В Україні

Олександр Усик показав, як виглядає через три дні після бою з Тайсоном Ф’юрі, фото

18:10, 21 травня 2024
Усик показав синці під очима і збиті кулаки після бою з Ф'юрі.
Олександр Усик показав, як виглядає через три дні після бою з Тайсоном Ф’юрі, фото
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик продемонстрував, як виглядає за три дні після бою з Тайсоном Ф’юрі. 

37-річний український боксер опублікував фото, продемонструвавши свої кулаки, на кісточках яких можна побачити безліч гематом від ударів. На обличчі Усика також помітні синці, а над лівою бровою видно пластирі. 

Фото: Інстаграм Олександра Усика

Нагадаємо, у ніч на 19 травня відбувся історичний поєдинок між Олександром Усиком  і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. 

Після поєдинку український чемпіон вирушив до лікарні за рекомендацією лікаря для кількох ренгтенів. Стало відомо, що Олександру Усику після бою наклали чотири шви через розсічення над правим оком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада збільшила страхові суми відповідальності власників авто і розширила застосування європротоколу

Максимальна сума виплати за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, має бути збільшена до 32 млн грн, а за шкоду майну – до 16 млн грн – але не відразу.

Кабмін досі не опублікував постанову про регулювання застосунку Резерв+

Наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій.

На економічне бронювання зможуть претендувати роботодавці, які платять працівникам «білу» зарплату не менше середньої по галузі

Правила економічного бронювання можуть з’явитися в законопроекті про «клуб білого бізнесу» - основні критерії потрапляння до такого «клубу» це рівень сплати податків і рівень заробітної плати, який підприємець платить своїм працівникам.

За публічне ототожнення журналістами адвоката і клієнта зможуть оштрафувати до 5100 грн

За публічне, у тому числі через ЗМІ, журналістів, громадські об’єднання ототожнення особою адвоката і клієнта, пропонується штрафувати.

Громадяни, зняті з військового обліку у зв’язку з виїздом за кордон, зобов’язані особисто прибути до ТЦК до 16 червня для постановки на облік

Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов’язані до 16 червня стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до ТЦК – постанова Кабміну.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин
  • Євгеній Сидоров
    Євгеній Сидоров
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва