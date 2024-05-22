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У Харкові сталась бійка за участю військовослужбовців: офіційний коментар ТЦК, відео

20:17, 22 травня 2024
За даними ТЦК, конфлікт розпочався через застосування фізичної сили проти військових.
У Харкові сталась бійка за участю військовослужбовців: офіційний коментар ТЦК, відео
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У вівторок, 22 травня, соцмережами поширилося відео конфлікту між цивільними та чоловіками у військовій формі біля зупинки громадського транспорту.

Харківський обласний територіальний центр комплектування (ТЦК) опублікував офіційний коментар щодо конфлікту.

Зазначається, що інцидент стався під час оповіщення громадян військовослужбовцями.

В ТЦК зазначили, що конфлікт розпочався через застосування декількома громадянами, які мали ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння, фізичної сили проти військовослужбовців.

«Провокативні напади супроводжувались брутальною лайкою та образами гідності військових.

При цьому розповсюджується лише фрагмент відео щодо ситуації, зазначені вище епізоди відсутні!» — наголосили в ТЦК.

Вказано, що в результаті нападу постраждав солдат роти охорони, якому були завдані тілесні ушкодження. Зокрема, накладені шви на забійну рану у районі вилиці.

Уточнюється, що військовослужбовець проходить службу в ТЦК після важкого поранення, якого він зазнав у лютому 2023 року.

«Переконані, що цьому інциденту, який стався у присутності співробітників Національної поліції, буде  оперативно надано відповідну правову оцінку. 

Після відкриття кримінального провадження командування надаватиме  повне сприяння роботі правоохоронних органів.

Водночас, командування і особовий склад Харківського ОТЦК засуджує дії військовослужбовців, які піддалися на провокування з боку осіб з неадекватною поведінкою. Вони не мали, незважаючи на агресивну провокацію, вступати у суперечку та фізичне протистояння.

Призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи», — додали в ТЦК.

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