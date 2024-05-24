У Києві відкрили новий пішохідний Міст-Хвилю: Віталій Кличко показав, як він виглядає, відео

Міст-Хвиля з'єднує парк «Наталка» та Оболонський острів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про відкриття нового пішохідного мосту на Оболоні.

Міст-Хвиля з'єднує парк «Наталка» та Оболонський острів.

Як раніше зазначав Кличко, метал для мосту виплавили на «Азовсталі» ще до початку широкомасштабної війни й столиця встигла його забрати.

Міст-Хвилю планували відкрити ще у 2022 році, але на заваді стала війна.

Кличко впевнений, що зона відпочинку потрібна людям, як місце ментального відновлення.

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