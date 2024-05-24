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У Києві відкрили мініскульптуру княгині Ольги з мечем: де вона знаходиться, фото

21:21, 24 травня 2024
Нова мініскульптура з'явилася на Михайлівській площі.
У Києві відкрили мініскульптуру княгині Ольги з мечем: де вона знаходиться, фото
Автор фото: Андрій Проць
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У Києві відкрили нову мініскульптуру, яка присвячена княгині Ользі. Скульптуру створили межах проєкту «Шукай!», а з'явилася вона на Михайлівській площі.

У проєкті розповідають, що у 1911-му році скульптор Іван Кавалерідзе створював на замовлення Київського відділу військово-історичного товариства пам'ятник Ольги, що стоятиме на Михайлівській площі Києва. У першій версії княгиня поставала рішучою правителькою з мечем в руках.

Однак цей образ збентежив митрополита Київського і Галицького Флавіана і автору наказали втихомирити жінку: меч прибрати і в руки вкласти хрест.

Скульптор так і зробив. Але він знайшов спосіб не відбирати меч, він сховав його від усіх під плащ, про що свідчить рука Ольги, яка міцно його стискає. За цю зухвалість його не запросили на відкриття пам'ятки.

Мініскульптура, яка з’явилася у межах проєкту, повертає княгині її законну зброю і нагадує, що кожна з нас Ольга, і у кожної з нас свій меч. Ним може бути усмішка, мовчання, слово, дія.

«У Ольги під плащем меч — це повідомлення для кожного українця і українки, для кожного нашого друга і особливо ворога. Я хочу щоб жінки приходили до Ольги за силою, щоб вони відчували, що не одинокі. Хочу, щоб чоловіки приводили до неї своїх доньок, сестер і мам — щоб вони бачили та усвідомлювали свою силу, своє право на свободу, на дію, на боротьбу», – каже авторка проєкту Юлія Бевзенко.

Автор фото: Андрій Проць

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