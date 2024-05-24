На смітник у Києві викинули набої до автомата, фото

Жінка виявила пакунок з набоями біля сміттєвих баків.

У столиці киянка виявила ймовірні набої біля сміттєвих баків. Як повідомили у Патрульній поліції, подія сталася у Святошинському районі. За словами заявниці, вона знайшла пакунок з набоями.

На місці події інспектори виявили пакет з ймовірними набоями до автомата.

Поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування усіх обставин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.