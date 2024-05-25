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На Одещині чоловік намагався перетнути кордон на дитячому матраці з «людиною-павуком», фото

12:40, 25 травня 2024
Чоловік хотів переплести Дністер за допомогою дитячого матрацу.
На Одещині чоловік намагався перетнути кордон на дитячому матраці з «людиною-павуком», фото
Фото: dpsu.gov.ua
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На Одещині прикордонники затримали 28-річного жителя регіону, який намагався незаконно перетнути державний кордон через річку Турунчук, а в подальшому й Дністер. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що маршрут чоловік обрав для себе особисто, користуючись онлайн-картою. Для подолання водної перешкоди придбав дитячий матрац з зображенням людини-павука, ласти та зібрав невеличкий рюкзак.

Чоловіка виявили та затримали співробітники прикордонного наряду, які патрулювали ділянку кордону на катері.

«За спробу незаконного перетинання державного кордону на жителя міста Одеси складено протокол про адміністративне правопорушення ст. 204-1 КУпАП. Справу скеровано до суду», - заявили прикордонники.

Фото: dpsu.gov.ua

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