На Київщині надзвичайники врятували кота, який опинився на дні колодязя: фото

Рятувальники визволили тварину з 16-ти метрової «в’язниці».

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У суботу, 25 травня, у с. Городище-Пустоварівське, Володарської громади, Київської областв надзвичайники врятували кота, який опинився у колодязі. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Київській області.

Зазначається, що прибувши, рятувальники спочатку почули, а потім побачили кота, який опинився на дні колодязя.

Він був наляканий, голодний і добряче змерз.

«Фахівці Служби порятунку не вагаючись підняли тварину з 16-ти метрової «в’язниці». Котик залишився живим і задоволеним», - сказано у повідомленні.

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