У Києві сталася ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції, фото

ДТП сталася за участю авто Mazda CX5 та службового транспортного засобу Toyota.

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля патрульної поліції.

Як повідомили у Патрульній поліції столиці, автопригода сталася у неділю, 26 травня, за участю авто Mazda CX5 та службового транспортного засобу Toyota.

За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі службовим автомобілем. Попередньо, травмувалися патрульні.

Медики ушпиталили потерпілих. Деталі ДТП зʼясовують слідчі.

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