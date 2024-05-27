На кордоні з Румунією в автобусі виявили книги, надруковані до 1927 року: фото

Колекцію книжок угорською мовою направили на експертизу.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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Прикордонники Чернівецького загону спільно зі співробітниками митниці у пункті пропуску «Красноїльськ» виявили валізу з понад 30 стародруками. Про це повідомили у ДПСУ.

Там зазначили, що незадекларовані книги перевозив громадянин України, який прямував до Румунії власним мікроавтобусом.

Книжки написані угорською мовою, а надруковані вони в період з 1868 по 1927 роки.

Знахідки направили на експертизу, щоб визначити, чи становлять вони культурну чи історичну цінність.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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