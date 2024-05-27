В Україні зварили найменший борщ, фото

В Україні зварили крихітний борщик об’ємом лише 7 мілілітрів. Рекорд зафіксували та внесли до Національного реєстру рекордів України.
Страву подали у хлібних тарілках зі сметаною, салом, свіжим часником і цибулею.
Традиційна українська страва вийшла настільки крихітною, що помістилася на двох чайних ложечках.
Джерело фото: Сільпо
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