В Україні зварили найменший борщ, фото

Страва помістилася на двох чайних ложечках.

Джерело фото: Сільпо

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В Україні зварили крихітний борщик об’ємом лише 7 мілілітрів. Рекорд зафіксували та внесли до Національного реєстру рекордів України.

Страву подали у хлібних тарілках зі сметаною, салом, свіжим часником і цибулею.

Традиційна українська страва вийшла настільки крихітною, що помістилася на двох чайних ложечках.

Джерело фото: Сільпо

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