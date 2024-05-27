Практика судів
  1. В Україні

В Україні зварили найменший борщ, фото

22:00, 27 травня 2024
Страва помістилася на двох чайних ложечках.
В Україні зварили найменший борщ, фото
Джерело фото: Сільпо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні зварили крихітний борщик об’ємом лише 7 мілілітрів. Рекорд зафіксували та внесли до Національного реєстру рекордів України.

Страву подали у хлібних тарілках зі сметаною, салом, свіжим часником і цибулею.

Традиційна українська страва вийшла настільки крихітною, що помістилася на двох чайних ложечках.

Джерело фото: Сільпо 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міжнародні партнери поставили такі умови: в Антарктичному центрі пояснили, чому кошти на дослідження пінгвінів не можуть йти на військові потреби

Певна частина дерджбюджету наповнюється винятково за кошти міжнародних партнерів саме з умовою витрати цих коштів лише на цивільні потреби, зокрема, на дослідження пінгвінів, пояснили у Національному антарктичному науковому центрі.

Верховна Рада запровадила штрафи до 2700 грн за надсилання образливих повідомлень сексуального характеру у месенджери

Також парламент увів до КУпАП відповідальність за психологічне насильство за ознакою статі.

Головний редактор «УП» Севгіль Мусаєва заявила, що ТЦК «утримують» співробітника редакції без зв’язку

Разом з тим, слід нагадати, що співробітники онлайн-медіа, на відміну від виконавців донорських проектів, підлягають бронюванню лише, якщо таке медіа відповідає критеріям для великого бізнесу – зокрема, сплатило 1,5 млн євро податків.

За вчинення домашнього насильства неповнолітніх зможуть карати на загальних підставах – Рада ухвалила закон

Також новий закон забороняє звільняти осіб, що вчинили домашнє насильство, від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням з підстави малозначності.

Telegram буде боротися з фейками шляхом дозволу урядам країн призначати перевіряючих

Уряди різних країн зможуть призначити агентства, які робитимуть Fact Check у Telegram за принципом Facebook.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Капустинський
    Віктор Капустинський
    керівник апарату Верховного Суду
  • Тетяна Янчук
    Тетяна Янчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду