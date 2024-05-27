До кордону у причепі вантажівки: на Одещині затримали ухилянтів, відео

Водій фури намагався «підкинути» до кордону групу «нелегальних» пасажирів.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які переховувались у причепі вантажівки.

Зазначається, що водій фури намагався «підкинути» до кордону групу «нелегальних» пасажирів. Інцидент стався на транзитній ділянці автодороги «Одеса-Рені».

Правоохоронцям було встановлено, що четверо чоловіків, мешканці Донецької, Харківської, Черкаської та Одеської областей, через знайомих та мережу Інтернет вийшли на телеграм-канал ділків, які за кошти пропонували послуги з незаконного перетину кордону. Отримавши інструкції, останні прибули до Одеси. Згідно з домовленістю, учасники протиправної схеми мали два тижні проживати в готелі та у визначений день та час прибути до місця, де на них очікуватиме водій «бла-бла-кару».

«А вже при зустрічі, для конспірації свого задуму, керманич вантажівки «любʼязно» запросив усіх пасажирів зайняти свої місця згідно з купленими «білетами» у пустому – комфортабельному напівпричепі. Вартість такої поїздки для кожного становила 6 тисяч доларів з авансовим платежем у 1000 доларів США», - заявили прикордонники.

За скоєне всім учасникам турне доведеться відповідати перед законом. Відносно водія направлено повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

На пасажирів складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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