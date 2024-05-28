У Києві на набережній Дніпра виявили вибухівку, — фото

Киянин натрапив на небезпечну знахідку біля річки у Дарницькому районі.

У Києві чоловік помітив вибухівку під час відпочинку на набережній Дніпра. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Про небезпечну знахідку киянин сповістив правоохоронців. За його словами, під час відпочинку біля річки у Дарницькому районі він виявив пакет з небезпечним предметом.

Патрульні швидко прибули на місце, огородили знахідку та викликали вибухотехніків й слідчих для подальшого з'ясування усіх обставин події.

«Друзі, будьте пильними! У разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх та негайно повідомте про це відповідні служби», — наголосили в поліції.

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