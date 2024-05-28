«Політичний піар-хід» – Веніславський відповів на збільшення терміну оновлення даних військовозобов'язаних

Нардеп відповів на ініціативу із збільшення терміну оновлення даних військовозобов'язаних до 150 днів.

Автор фото: Укрінформ

Народний депутат від Європейської Солідарності Володимир Ар'єв в ефірі одного із українських каналів заявив, що у Верховній Раді хочуть зареєстровати законопроєкт, за яким термін оновлення даних військовозобов'язаних збільшать до 150 днів.

У відповідь на таку ініціативу, нардеп від правлячої Слуги народу Федір Веніславський заявив, що це «політичний піар-хід». Про це він сказав у коментарі LIGA.net, зазначивши, що зараз немає підстав вважати, що вже наявні способи не дозволяють оновити дані.

На думку Ар’єва, «система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки, після оновлення даних у застосунку "Резерв+" і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК». За його словами, громадяни «просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів», тому нардепи в вирішили зареєструвати законопроєкт про збільшення терміну до 150 днів. Окрім того, він заявив, що нардепи вимагатимуть від Уряду та Міноборони зробити застосунок у такий спосіб, аби «розвантажити ТЦК» й перенести розв'язання питань із ТЦК онлайн.

На думку нардепа Веніславського, анонсований законопроєкт – це «політичний піар-хід».

«На даний момент немає підстав вважати, що передбачені законом шляхи оновлення даних не дозволять це зробити», – заявив він.

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»).

У Міноборони назвали три способи оновити дані: ТЦК і СП, ЦНАПи та Мобільний додаток «Резерв+».

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