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Вимагали з підприємців неіснуючі борги: на Дніпропетровщині затримали зловмисників, відео

19:50, 29 травня 2024
Зловмисники застосовували до підприємців психологічний тиск та погрози фізичного насильства.
Вимагали з підприємців неіснуючі борги: на Дніпропетровщині затримали зловмисників, відео
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На Дніпропетровщині затримали зловмисників, які вимагали з підприємців неіснуючі борги. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Організатором кримінального бізнесу виявився 46-річний мешканець Кривого Рогу. Для реалізації свого задуму він залучив знайомого.

Спільники вимагали з чоловіка, котрий займається ритуальним бізнесом, 3000 доларів «боргу». Зловмисники застосовували до підприємця психологічний тиск та погрози фізичного насильства. Аби приховати злочинну діяльність, порушники наказали потерпілому передати гроші через пункт обміну валют.

Поліцейські затримали учасників угруповання під час отримання коштів.

На території Дніпра та Кривого Рогу правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання та в автомобілях порушників. Вилучили зброю, гранати, наркотики, автомобіль, мобільні телефони, банківські картки та «чорнові» записи.

Наразі слідчі повідомили порушникам про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

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