В Ужгороді чоловік погрожував «вибухівкою» у приміщенні банку: подробиці та відео

Чоловік зайшов у приміщення банку і заявив, що має «вибухівку».

У четвер, 30 травня, в Ужгороді невідомий увійшов до приміщення відділення «Укргазбанку» і заявив, що у нього в сумці вибухівка. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Працівники банку викликали на допомогу співробітників державної служби охорони та вибухотехніків.

На опублікованому відео видно, що правоохоронці обгородили місце події та проводять перевірку.

За словами журналіста, чоловік, який погрожував вибухом, має психічне захворювання.

У поліції Закарпатської області згодом повідомили, що правоохоронці виявили потенційного підривника та евакуювали людей з приміщення банку на безпечну дистанцію.

Поліцейські-вибухотехніки провели огляд сумки та приміщення установи – небезпечних предметів чи речовин виявлено не було.

З фігурантом працює слідчо-оперативна група. Визначається правова кваліфікація події.

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