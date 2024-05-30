Практика судів
  1. В Україні

В Ужгороді чоловік погрожував «вибухівкою» у приміщенні банку: подробиці та відео

20:40, 30 травня 2024
Чоловік зайшов у приміщення банку і заявив, що має «вибухівку».
В Ужгороді чоловік погрожував «вибухівкою» у приміщенні банку: подробиці та відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 30 травня, в Ужгороді невідомий увійшов до приміщення відділення «Укргазбанку» і заявив, що у нього в сумці вибухівка. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Працівники банку викликали на допомогу співробітників державної служби охорони та вибухотехніків.

На опублікованому відео видно, що правоохоронці обгородили місце події та проводять перевірку.

За словами журналіста, чоловік, який погрожував вибухом, має психічне захворювання.

У поліції Закарпатської області згодом повідомили, що правоохоронці виявили потенційного підривника та евакуювали людей з приміщення банку на безпечну дистанцію.

Поліцейські-вибухотехніки провели огляд сумки та приміщення установи – небезпечних предметів чи речовин виявлено не було.

З фігурантом працює слідчо-оперативна група. Визначається правова кваліфікація події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада незабаром схвалить законопроект про запровадження Військової поліції

Правоохоронний комітет парламенту зареєструє доопрацьовану версію законопроекту про створення в Україні Військової поліції і парламент ухвалить його за основу.

Верховна Рада розширить підстави для звільнення дипломатів і встановить ценз в 10 років стажу для присвоєння рангу Надзвичайного і Повноважного Посла

Ранг Надзвичайного і Повноважного Посла зможуть присвоювати лише за умови стажу дипломатичної служби не менше 10 років, а коло підстав для звільнення дипломатів – розширять.

Верховний Суд залишив в силі постанову Кабміну про схвалення нової редакції українського правопису

Оскаржувана постанова Уряду, якою у травні 2019 року було схвалено нову редакцію «Українського правопису», залишена в силі.

Рада суддів попросила Уряд не відключати суди від світла

РСУ вважає, що Кабінет міністрів вчергове забув, що суди теж є важливими для функціонування держави.

Українські студенти іноземних вишів для постановки на облік мають приїхати до України, дистанційно це зробити не можна – Міноборони

Українські юнаки, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, повинні приїхати до України, аби стати на військовий облік, дистанційно це зробити неможливо, повідомили в Міноборони.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва