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ЗСУ ракетами ATACMS завдали удару по Керченській поромній переправі, фото

21:34, 30 травня 2024
У результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення.
ЗСУ ракетами ATACMS завдали удару по Керченській поромній переправі, фото
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В ніч на 30 травня ЗСУ завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яку ворог використовував для забезпечення свої військ у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

«Варто зазначити, що цей об’єкт прикривали «сучасні» російські засоби ППО – «Панцир», «Тор», «Тріумф». Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників», - повідомили в Генштабі.

У результаті удару суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення.

Зазначається, що один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

У Генштабі наголосили, що завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано.

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