Практика судів
  1. В Україні

Призваний на військову службу намагався втекти: у ТЦК Дніпра прокоментували відео, на якому затримують чоловіка

15:21, 2 червня 2024
Чоловік у супроводі співробітників ТЦК слідував до місця проходження військової служби, але здійснив спробу втечі.
Призваний на військову службу намагався втекти: у ТЦК Дніпра прокоментували відео, на якому затримують чоловіка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мережею шириться відео з Дніпра, на якому співробітники територіального центру комплектування намагаються силою затримати чоловіка.

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП пояснили, що це був не метод вручання повістки, а утримання військового, який намагався втекти.

Військові пояснюють, що чоловік на відео - призваний на військову службу під час мобілізації, а співробітники ТЦК намагаються утримати його від скоєння кримінального злочину.

«Раніше він неодноразово намагався ухилитися від призову на військову службу, не з’являвся за повістками до ТЦК та СП та для проходження військово-лікарської комісії. 1 червня він слідував до місця проходження військової служби у супроводі військовослужбовців ТЦК та СП. Під час руху автомобільним транспортом мобілізований під надуманим приводом попросив зупинити машину та здійснив спробу втечі», - йдеться у повідомленні.

У ТЦК зазначили, що випадкові громадяни, які «співчували» особі, яка здійснювала чергову спробу ухилитися від виконання конституційного обов’язку і чинили тиск на військовослужбовців ТЦК та СП, сприяли вчиненню кримінального правопорушення.

Додається, що військовослужбовці, які здійснюють заходи призову на військову службу - це посадові особи, тому перешкоджання їхній діяльності матиме адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд дописав додаткову умову для відстрочки у вигляді висновку ЛКК про постійний догляд, чого немає в законі про мобілізацію

Кабмін додав до переліку документів для відстрочки висновок ЛКК щодо потреби в постійному догляді, якого немає в законі

Нова мапа судів, аудит і реорганізація ДСА, створення ВАСУ – в Офісі Президента озвучили наступні кроки судової реформи

Також серед кроків – розробка на підставі досвіду європейських країн правил, які б не допустили зупинення роботи суддівського врядування.

Які документи для відстрочки мають надати комісії при ТЦК здобувачі освіти

Комісія при ТЦК вивчає отримані заяву та підтвердні документи від військовозобов’язаного, оцінює законність підстав для надання відстрочки, і за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку.

Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) можна буде сформувати самостійно після оновлення даних

Відповідно до постанови Кабміну е-ВОД є відображення в електронній формі відомостей про громадянина України, що містяться в Реєстрі «Оберіг», а також відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.

Парламент розгляне законопроект Володимира Зеленського про запровадження нової дипломатичної посади Спеціального представника України

Спецпредставник для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері буде призначатися на посаду та звільнятися Президентом за поданням Міністра закордонних справ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Марчак
    Віталій Марчак
    заступник голови Чернівецького апеляційного суду
  • Ігор Залімський
    Ігор Залімський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду