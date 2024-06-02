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Як у фільмі про апокаліпсис: на Київ суне негода, фото та відео

17:44, 2 червня 2024
У Києві та Київщині очікуються небезпечні метеорологічні явища.
Як у фільмі про апокаліпсис: на Київ суне негода, фото та відео
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У Києві найближчим часом зіпсується погода. Наразі місто затягнуло синіми та чорними хмарами, а в деяких частинах міста вже чутно грім.

Жителі столиці оприлюднили у соцмережах лякаючі фото та відео, які нагадують кадри з фільму про апокаліпсис.

У свою чергу Український гідрометеорологічний центр попередив жителів Києва та Київщини про небезпечні метеорологічні явища.

«До кінця доби 2 червня гроза, град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», - йдеться у повідомленні.

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