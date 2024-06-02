В Ужгороді п'яний священник УПЦ мп влетів у будинок, а потім попросив щоб його провели додому, відео

Священник за кермом Ford Focus влетів у будинок в центрі Ужгорода.

У неділю, 2 червня, п'яний священник Мукачівської єпархії УПЦ мп, протоієрей Іван (Лях Іван Петрович), за кермом Ford Focus влетів у будинок в центрі Ужгорода. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За його даними, в момент ДТП священник був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Його посвідчення водія було вилучено. Після інциденту священник пропонував, аби його провели додому в мікрорайон Дравці, а він поїде слідом за патрульним авто.

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