Практика судів
  1. В Україні

Українець намагався вивезти за кордон колекцію монет, карбованих у середині минулого століття, фото

19:27, 3 червня 2024
Колекція з дев'яти монет може мати культурну цінність, а тому підлягає письмовому декларуванню, але відповідного документа чоловік не мав.
Українець намагався вивезти за кордон колекцію монет, карбованих у середині минулого століття, фото
Фото: Волинська митниця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині у міжнародному пункті пропуску «Устилуг» прикордонники вилучили в чоловіка колекцію монет, карбованих у середині минулого століття

Колекцію з дев'яти монет виявили серед особистих речей українця, який виїжджав за кордон.

«Ця підбірка може мати культурну цінність, а тому підлягає письмовому декларуванню з обов'язковим пред’явленням Сертифікату про право вивезення/тимчасового вивезення за межі України. Такого документа чоловік не мав, бо попередньо не звертався ні до експерта, ні до Мінкультури», — повідомляє Волинська митниця.

Монети вилучені на склад митниці за протоколом про порушення митних правил.

Їх передадуть на вивчення фахівцям, аби встановити рівень цінності та ринкову вартість.

Відповідно до ч. 3. ст. 471 Митного кодексу недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо вивезення за межі митної території України та які переміщуються громадянами, тягне за собою накладення штрафу з конфіскацією таких товарів або без такої.

Додається, що остаточні рішення прийматимуться із урахуванням результатів експертизи.

Фото: Волинська митниця

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа БЕБ, аудит НАБУ, створення ВАСУ та зміни до КПК – які питання назвали пріоритетними в МВФ

НАБУ чекає аудит, а БЕБ – реформа – про що розповіли у МВФ.

На вакантну посаду члена ВККС є 28 претендентів: список

Серед кандидатів - судді Верховного Суду, ВАКС, місцевих судів та судді у відставці.

Постанова Кабміну про застосунок Резерв+ існує, але опублікована не буде, що залишає під питанням його правовий статус

Комунікаційник з команди заступниці міністра оборони з питань цифровізації привідкрив завісу таємниці, чому постанову про Резерв+ так і не опублікували, та який правовий статус має застосунок.

Артем Ситник звільнився з НАЗК

Колишній директор НАБУ, який займав останнім часом посаду заступника голови НАЗК Артем Ситник залишив посаду.

За невиконання вимог посадових осіб Військовій поліції штрафуватимуть до 17 тисяч грн

В Україні створять новий орган – Військову поліцію, за невиконання запитів та вимог якої зможуть оштрафувати.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео