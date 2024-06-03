В Одесі службовець ТЦК вимагав $1000 хабаря за зняття авто з військового обліку, відео

Офіцер мобілізаційного відділення одного з міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав хабар з представника логістичної компанії.

В Одесі поліцейські викрили службовця одного з ТЦК за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області.

Як зазначили правоохоронці, офіцер мобілізаційного відділення одного з міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав з представника логістичної компанії 1000 доларів винагороди. Натомість обіцяв посприяти у видачі довідки про зняття з обліку позашляховика 2022 року випуску, який було поставлено на облік в межах військово-транспортного обов’язку.

Після отримання неправомірної вигоди поліцейські затримали зловмисника. Слідчі повідомили фігуранту про підозру.

За цей злочин правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У поліції також додали, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, чим він і скористався.

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