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На Київщині на автодорозі зіткнулися п’ять автомобілів, фото

22:36, 3 червня 2024
Попередньо відомо, що кермувальник автомобілю «Opel» допустив зіткнення з «BMW», після чого авто, які були попереду здійснили зіткнення між собою.
На Київщині на автодорозі зіткнулися п’ять автомобілів, фото
Джерело фото: поліція Київської області
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Поблизу села Деревʼяна, на автодорозі НН-01, Київ – Знамʼянка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі п'яти автомобілів. Про це повідомили у поліції Київської області.

За інформацією правоохоронців, попередньо відомо, що кермувальник автомобілю «Opel» допустив зіткнення з «BMW», після чого автомобілі  «Volkswagen», «Hyundai» та «Chrysler», які були попереду здійснили зіткнення між собою.

Внаслідок ДТП, на щастя, потерпілих немає.

Правоохоронці склали адмінматеріали (ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що за чотири роки, відколи в Україні було запущено систему автофіксації порушень правил дорожнього руху, водії сплатили до бюджету штрафів на суму понад 2,1 млрд грн.

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