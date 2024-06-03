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Хотів скоротити шлях – отримав постанову: у Києві покарали зухвалого водія, відео

23:12, 3 червня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
Хотів скоротити шлях – отримав постанову: у Києві покарали зухвалого водія, відео
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У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Nissan, який вирішив скоротити шлях, проїхавши смугою призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили порушника та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 17.1 ПДР України, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.11, забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів на цій смузі.

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