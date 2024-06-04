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Залишили авто на велосмузі: у Києві покарали низку «героїв паркування», фото

22:00, 4 червня 2024
Поліцейські притягнули до відповідальності порушників ПДР.
Залишили авто на велосмузі: у Києві покарали низку «героїв паркування», фото
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У Києві покарали низку водії за паркування на смузі, призначеній для велосипедистів.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори притягнули до відповідальності порушників та проводять з ними профілактичні бесіди, аби попередити порушення правил у майбутньому.

Водії, які нехтують правилами дорожнього руху та перешкоджають руху велосипедистів отримують штраф у розмірі 340 гривень.

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