На Київщині поліція вилучила 27 рибин, виловлених сіткою, фото

Правоохоронці задокументували незаконний вилов риби сіткою.

Правоохоронці Київщини задокументували незаконний вилов риби сіткою. Як повідомили у поліції області, 4 червня, працівники сектору патрульної поліції, під час патрулювання території обслуговування, виявили факт незаконного вилову риби за допомогою заборонених знарядь лову, а саме сіток.

В результаті поліція загалом вилучила 27 екземплярів риби на загальну вагу 250 кілограмів.

Правоохоронці нагадують, що триває нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Також діє заборона на пересування маломірних плавзасобів на водоймах під час воєнного стану.

Громадян просять дотримуватися встановлених норм природоохоронного законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.