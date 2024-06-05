Перевізники підтверджують, що за кордон не випускають чоловіків, які мають посвідку на проживання в іншій країні, відео

Водій зазначив, що на кордоні висадили одного з його пасажирів, який має ПМП у Польщі з 2021 року, що підтверджується печатками у закордонному паспорті.

Українські водії стверджують, що за кордон перестали випускати чоловіків, які мають посвідку на проживання в іншій країні.

Відповідне відео з’явилося в TikTok. Автор розповідає, що з його маршрутки прикордонники висадили хлопця, який має ПМП у Польщі з 2021 року, що підтверджується печатками у закордонному паспорті.

Як зазначається, це сталося на КПП «Шегіні».

За словами водія, раніше цей хлопець без проблем виїжджав із країни у 20-х числах травня. Але тепер його зняли з рейсу прикордонники.

«Щодо жінок жодних обмежень немає», – додав автор відео.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», посольство США в Україні повідомило про «скасування винятків щодо «проживання за кордоном» для виїзду з подвійним громадянством». Відповідно чоловіки 18-60 років, які мають подвійне громадянство, тепер не можуть виїжджати з України.

Додамо, що військовозобов’язані, які мають постійне проживання за кордоном, більше не знімаються з військового обліку у ТЦК, та виїхати не зможуть.

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