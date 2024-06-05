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На Харківщині триває ліквідація лісових пожеж – ДСНС, фото

13:54, 5 червня 2024
Рятувальники ДСНС уже вдалося локалізувати 4 з 5 пожеж.
На Харківщині триває ліквідація лісових пожеж – ДСНС, фото
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Рятувальники на території Харківської області ліквідовують 5 лісових пожеж загальною площею понад 3300 га. Як повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій, загорання є наслідком ворожої агресії.

Для ліквідації осередків пожеж залучені пожежні бригади лісових господарств, рятувальники ДСНС, пожежна та пристосована техніка.

Всього залучено 104 особи та 32 одиниці техніки, з них 72 рятувальника та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС. Фахівці змушені працювати з ризиком для життя від постійних обстрілів, детонації мін і нерозірваних боєприпасів.

У ДСНС наголошують, що уже вдалося локалізувати 4 з 5 пожеж. Наразі роботи тривають.  

 

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