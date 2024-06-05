Практика судів
  1. В Україні

На Троєщині у Києві з'явився парклет: фото

23:48, 5 червня 2024
У парку «Фестивальний встановили парклет.
На Троєщині у Києві з'явився парклет: фото
Джерело фото: КП УЗН Деснянського району / Facebook
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Деснянському районі столиці у парку «Фестивальний встановили парклет. Про це повідомили в КП УЗН Деснянського району.

Нагалаємо, нещодавно в Києві почали встановлювати перші парклети – затишні публічні простори з вуличними меблями та озелененням.

За словами заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопова, виготовлення та облаштування парклетів відбувається власними силами районних КП УЗН – без залучення додаткових бюджетних коштів.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний зазначив, що така ініціатива виникла на запит киян. Парклети встановлюють там, де до цього розташовувалися мафи або у місцях, де регулярно незаконно паркують автомобілі.

Перший парклет з’явився у 2005 році в Сан-Франциско (США) як метод боротьби із засиллям автомобілів у місті. Міські активісти в якості експерименту встановили на парковці лавки і вазони з квітами. Нове місце для відпочинку набрало великої популярності, і парклети почали зʼявлятись в інших містах США та Європи.

Джерело фото: КП УЗН Деснянського району / Facebook

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон, який передбачає, що для формування Реєстру «Оберіг» ЦВК, ДМС і Податкова передають дані лише про призовників від 17 до 25 років

Раніше було передбачено, що до Реєстру «Оберіг» ЦВК, Податкова та ДМС передають дані стосовно усіх громадян з 18 до 60 років – Верховна Рада прийняла зміни.

У судах запроваджують Правила організації ефективного судочинства – у Київському апеляційному суді відбувся круглий стіл, де обговорили їх мету, спільне бачення та перспективи

Київський апеляційний суд спільно з колегами із судової спільноти, міжнародними партнерами, представниками адвокатури і прокуратури обговорили перспективи запровадження у судах Правил організації ефективного судочинства.

Парламент схвалив зміни у порядку присвоєння рангів державним службовцям

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад буде присвоюватися державному службовцю через три роки після присвоєння попереднього рангу

Адвокат, який пропонував хабар 200 тисяч доларів детективу НАБУ і прокурору САП, отримав підозру

НАБУ оголосило підозру адвокату одного із столичних АО, якого викрили на пропозиції хабаря детективу НАБУ і прокурору САП.

Верховна Рада схвалила доплату держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, до половини зарплати за таку співпрацю

Українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, будуть доплачувати до 50% зарплати – Рада схвалила законопроект у першому читанні.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео