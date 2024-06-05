На Троєщині у Києві з'явився парклет: фото

У парку «Фестивальний встановили парклет.

Джерело фото: КП УЗН Деснянського району / Facebook

У Деснянському районі столиці у парку «Фестивальний встановили парклет. Про це повідомили в КП УЗН Деснянського району.

Нагалаємо, нещодавно в Києві почали встановлювати перші парклети – затишні публічні простори з вуличними меблями та озелененням.

За словами заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопова, виготовлення та облаштування парклетів відбувається власними силами районних КП УЗН – без залучення додаткових бюджетних коштів.

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний зазначив, що така ініціатива виникла на запит киян. Парклети встановлюють там, де до цього розташовувалися мафи або у місцях, де регулярно незаконно паркують автомобілі.

Перший парклет з’явився у 2005 році в Сан-Франциско (США) як метод боротьби із засиллям автомобілів у місті. Міські активісти в якості експерименту встановили на парковці лавки і вазони з квітами. Нове місце для відпочинку набрало великої популярності, і парклети почали зʼявлятись в інших містах США та Європи.

Джерело фото: КП УЗН Деснянського району / Facebook

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