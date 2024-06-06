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У Києві спалахнула квартира у багатоповерхівці, фото

11:46, 6 червня 2024
У Солом'янському районі столиці сталася пожежа.
У Києві спалахнула квартира у багатоповерхівці, фото
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У четвер, 6 травня, на провулку Моторному у Солом'янський районі столиці сталася пожежа у будинку. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Загоряння сталося у квартирі на 4 поверсі пʼятиповерхового житлового будинку.

«В ході гасіння пожежі 4 осіб виведено на свіже повітря. Загоряння ліквідовано о 05:02», - повідомили рятувальники.

Причину пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

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