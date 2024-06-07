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Українець намагався вивезти за кордон французькі книги кінця XIX століття, фото

08:28, 7 червня 2024
Книги французьких видавництв підлягали обов'язковому письмовому декларуванню, але відповідного документа чоловік не мав.
Українець намагався вивезти за кордон французькі книги кінця XIX століття, фото
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На Волині в автомобільному пункті пропуску «Устилуг» митники вилучили в чоловіка книги французьких видавництв кінця XIX століття. 

Волинська митниця зазначає, що чоловік безпідставно обрав для проходження митного контролю «зелений коридор».

Предметами, які підлягали обов'язковому письмовому декларуванню, стали книги французьких видавництв кінця XIX століття.

«Вони можуть становити культурну цінність, а переміщення такого антикваріату через кордон перебуває під контролем держави», - зазначили митники.

Книги у чоловіка вилучили. Відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу такі дії громадянина тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 30 відсотків вартості предметів правопорушення. Вона буде визначена експертами додатково.

Митники нагадують, що обрання «зеленого коридору» вважається заявою про те, що переміщувані через кордон товари не підлягають письмовому декларуванню, обкладенню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення або вивезення за межі України та свідчить про факти, що  мають юридичне значення.

Громадяни, які проходять (проїжджають) через «зелений коридор», звільняються від подання письмової митної декларації.

Звільнення від подання письмової митної декларації не означає звільнення від обов’язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.

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