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Обіцяли вплинути на суддю та виграти суд, щоб уникнути депортації: викрито посадовців ДМС, відео

15:45, 6 червня 2024
На Одещині викрили посадовців міграційної служби, які «заробляли» на іноземцях.
Обіцяли вплинути на суддю та виграти суд, щоб уникнути депортації: викрито посадовців ДМС, відео
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Правоохоронці повідомили про підозру начальнику управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області та співробітнику цього ж управління, які за гроші обіцяли іноземному громадянину вирішити питання та залишитися в Україні. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

За 20 000 доларів США посадовці брались допомогти уродженцю Республіки Молдова, який наразі перебуває в Україні.

У чоловіка був анульований паспорт громадянина України, тому його чекала примусова депортація.

«Чиновники порадили йому подати до суду апеляцію проти своєї депортації. Вони обіцяли допомогти йому виграти суд та навіть брались підготувати необхідні для суду документи, вплинути на суддю та на інших працівників ДМС, які б представляли позицію установи в суді», - повідомили у ДБР.

Зазначається, що двом працівникам ДМС повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Чиновникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави керівнику управління – 70 млн грн, співробітнику - 7 млн грн.

За місцем роботи та проживання посадовців проведено обшуки та виявлено гроші у тому числі криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 млн грн.

Серед іншого, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 млн гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних землянок, інші будинки та магазини.

У ДБР додали, що відповідно до щорічної декларації за 2023 рік посадовець отримав заробітну плату на загальну суму 345 116 гривень. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації щодо незаконного збагачення.

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