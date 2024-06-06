У Києві покарали низку «героїв паркування», фото

У столиці притягнули до відповідальності порушників правил зупинки та стоянки.

У Києві покарали водії, які паркують свої транспортні засоби з порушенням правил дорожнього руху. Серед них є і керманичі, які займають місця, призначені для осіб з інвалідністю.

Як повідомила патрульна поліція Києва, з порушниками інспектори провели профілактичні бесіди щодо недопущення порушень ПДР та склали на них відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали, що згідно з ч. 6 ст. 122 КУпАП, за зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, що призначені для осіб з інвалідністю, передбачений штраф від 1020 до 1700 гривень.

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