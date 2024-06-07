У Києві спалахнув павільйон, фото

У столиці горіло перекриття та дах в одноповерховому павільйоні.

У четвер, 6 червня, на вул. Академіка Заболотного у Голосіївському районі столиці виникла пожежа у павільйоні. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у місті Києві.

Зазначається, що горіло перекриття та дах в одноповерховому павільйоні.

У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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