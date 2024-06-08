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У Черкасах випускник освідчився дівчині під час шкільного вальсу: відео

10:03, 8 червня 2024
У Черкасах на святі останнього дзвоника випускник освідчився своїй дівчині, вона сказала – «так».
У Черкасах випускник освідчився дівчині під час шкільного вальсу: відео
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У Черкасах на святі останнього дзвоника випускник 11 класу Самін зробив пропозицію своїй дівчині Марії, з якою зустрічається вже пів року. Про це повідомляє «Жити в Черкасах».

Під час вальсу, який танцювали випускники, лише хореограф знав про плани Саміна. На відео видно, як хлопець виходить у центр кола, стає на одне коліно перед своєю дівчиною та освідчується. Публіка вибухнула аплодисментами та вигуками радості. Марія відповіла згодою, і однокласники почали вітати пару обіймами.

В інтерв'ю Марія зізналася, що освідчення стало для неї приємною несподіванкою. «Це було максимально неочікувано. Перша емоція, яка приходить у голову - це шок, але згодом тільки позитивні відчуття», — поділилася вона.

Вона також згадала, що Самін дуже хвилювався перед танцем, але вона тоді не зрозуміла причину його переживань. «Він розповідав, що дуже переймався з приводу цього. І навіть перед самим танцем сказав мені, як сильно переживає. Я тоді дуже сильно здивувалася, аж потім усе зрозуміла», — сказала Марія.

Марія розповіла, що вони з Саміном планують спільне майбутнє, хоча й вступатимуть у різні вищі навчальні заклади. Однак, пара не планує одружуватися в найближчі кілька років.

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