У Києві горіла квартира у багатоповерхівці, фото

У Оболонському районі столиці спалахнула квартира.

У суботу, 8 червня, сталася пожежа у будинку на вул. Героїв Дніпра, 38-Б у Оболонському районі столиці.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві, загоряння виникло в одній із квартир на 12 поверсі 16-поверхівки.

«Пожежу на площі 9 кв.м ліквідували о 17:26», - заявили у ДСНС.

У результаті пожежі ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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