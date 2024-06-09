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Потужна пожежа на Київщині: горів склад з піддонами, фото

12:01, 9 червня 2024
На Київщині сталося загорання складу з піддонами на площі 4000 кв.м.
Потужна пожежа на Київщині: горів склад з піддонами, фото
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У неділю, 9 червня, сталася пожежа на складі з піддонами на території Зазимської територіальної громади. 

Як повідомило Головне управління ДСНС України у Київській області, о 04:55 пожежа на площі приблизно 4000 кв.м. була ліквідована. 

На гасіння пожeжі залучалось 29 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Наразі встановлюється причина пожeжі.

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