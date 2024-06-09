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На Київщині помітили незвичне природне явище: відео

13:49, 9 червня 2024
В Обухівському районі був помічений смерч.
На Київщині помітили незвичне природне явище: відео
Фото ілюстративне
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У суботу, 8 червня, в Обухівському районі Київської області місцеві жителі помітили нетипове для наших широт природне явище – смерч. Відео було оприлюднено у соцмережах.

Такі атмосферні вихори виникають у дощових хмарах і поширюються вниз, часто доходячи до поверхні землі.

Смерч було помічено у полі неподалік населеного пункту.  На щастя, у результаті цього природнього явища ніхто не постраждав.

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