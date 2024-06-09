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На очах у поліції проїхав на червоний сигнал світлофора: у Києві покарали водія Toyota, відео

14:43, 9 червня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
На очах у поліції проїхав на червоний сигнал світлофора: у Києві покарали водія Toyota, відео
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У Києві на вулиці Антоновича покарали водія автомобіля Toyota, який здійснив проїзд на червоний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори наздогнали та зупинили порушника. На чоловіка патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП та поспілкувалися з ним щодо дотримання ПДР у майбутньому.

У поліції нагадали, що згідно з п. 8.7.3 ПДР України, червоний сигнал світлофора, зокрема миготливий, або два червоні миготливі сигнали — забороняють рух.

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