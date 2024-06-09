В Одесі водій на швидкості влетів у людей на пішохідному переході, відео

Автівка влетіла у натовп людей на пішохідному переході в Одесі.

Ілюстративне фото

В Одесі водій на швидкості влетів в людей на пішохідному переході. Відео аварії поширюють в мережі.

Як вказано, аварія сталася поблизу ТРЦ «Рів'єра».

За даними місцевих пабліків, госпіталізували 4 людини, дехто з постраждалих у досить важкому стані.

Попередньо відомо, що водій перебував в стані алкогольного сп'яніння.

У поліції наразі не коментували ДТП.

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