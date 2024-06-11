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На Закарпатті селевий потік зійшов на залізничну колію, фото

10:37, 11 червня 2024
В УЗ наголосили, що постраждалих немає так само, як немає і затримок поїздів.
На Закарпатті селевий потік зійшов на залізничну колію, фото
Джерело фото: УЗ
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Залізничний перегін Соля – Великий Березний тимчасово закрито через сходження селевого потоку.

Про це повідомили у пресслужбі АТ «Укрзалізниця».

«Ось так зранку виглядала колія на перегоні Соля – Великий Березний на шляху від Львова до Ужгорода. Вже після проходу електропоїзда №6541 з гір зійшов селевий потік, перегін було закрито для розчистки колії», - йдеться в повідомленні.

В УЗ наголосили, що постраждалих немає так само, як немає і затримок.

Джерело фото: УЗ

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