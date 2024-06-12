В Ізмаїлі демонтували пам'ятник російському генералу Тучкову, фото

Пам'ятник перевезуть на зберігання.

Фото: Суспільне

У місті Ізмаїл на Одещині демонтували пам'ятник російському генералу Сергію Тучкову. Про це повідомляє Суспільне.

За словами віцемера Ізмаїла Сергія Лузанова, пам'ятник перевезуть на зберігання, а після війни він, імовірно, стане музейним експонатом.

Знести пам'ятник Тучкову було вирішено у квітні.

Названа на честь Тучкова вулиця тепер носить ім'я ЗСУ.

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