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В Ізмаїлі демонтували пам'ятник російському генералу Тучкову, фото

07:00, 12 червня 2024
Пам'ятник перевезуть на зберігання.
В Ізмаїлі демонтували пам'ятник російському генералу Тучкову, фото
Фото: Суспільне
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У місті Ізмаїл на Одещині демонтували пам'ятник російському генералу Сергію Тучкову. Про це повідомляє Суспільне.

За словами віцемера Ізмаїла Сергія Лузанова, пам'ятник перевезуть на зберігання, а після війни він, імовірно, стане музейним експонатом.

Знести пам'ятник Тучкову було вирішено у квітні.

Названа на честь Тучкова вулиця тепер носить ім'я ЗСУ.

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