KIA влетів у відбійник: у Києві на з'їзді з мосту Патона сталася ДТП, відео

Автівка зазнала механічних пошкоджень.

У четвер, 13 червня, у Києві сталася автопригода, в якій автомобіль KIA в'їхав у відбійник. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

Зі слів керманички, вона відволіклася та допустила наїзд на відбійник. На щастя, жінка не постраждала, лише автівка зазнала механічних пошкоджень.

У поліції додали що інспектори склади на водійку протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

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