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На автодорозі Київ – Чоп масштабна ДТП: зіштовхнулися дві вантажівки, фото

15:33, 13 червня 2024
У поліції повідомляють про потерпілих.
На автодорозі Київ – Чоп масштабна ДТП: зіштовхнулися дві вантажівки, фото
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У Львівській області водіїв попереджають про ускладнений рух транспорту на ділянці дороги Київ – Чоп.

Як повідомили у Патрульній поліції України, на 547 кілометрі автодороги між населеними пунктами Бережани та Пасіками Зубрицькими відбулося зіткнення двох вантажівок.

У поліції зазначають, що є потерпілі.

Патрульні забезпечують реверсне регулювання руху. На місці події працюють усі необхідні служби.

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