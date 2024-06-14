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У Києві небайдужі разом з поліцією визволили кішку з моторного відсіку авто, фото

09:41, 14 червня 2024
Кішка загубилась під час прогулянки та, злякавшись, заховалась в автівці від шуму.
У Києві небайдужі разом з поліцією визволили кішку з моторного відсіку авто, фото
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У Києві небайдужі громадяни та дільничні офіцери поліції врятували домашню улюбленицю з залізної пастки. Як повідомили у поліції, з проханням про допомогу до правоохоронців звернувся мешканець Печерського району. Чоловік розповів, що на його очах кішка залізла під капот автомобіля.

Спочатку поліцейські розшукали власника автівки та повідомили йому про «пухнасту проблему». Заплутану в повідець та налякану винуватицю події виявили під капотом.

І поки офіцери допомагали тваринці вибратись з моторного відсіку, знайшлась і її опікунка. Як виявилося, кішка загубилась під час прогулянки та, злякавшись, заховалась в автівці від шуму.

Хвостату мандрівницю цілою та неушкодженою повернули опікунці.

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