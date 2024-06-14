На Одещині до берега прибило міну: відео знешкодження знахідки

Небезпечний боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву.

Джерело фото: ArmyInform

У п’ятницю, 14 червня, на узбережжі Чорного моря в Одеській області хвилями прибило небезпечний боєприпас. Військові моряки прибули на місце події для знешкодження міни, про що повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

«На Одещині Сили оборони України виявили потенційно небезпечну знахідку – міноподібний предмет на узбережжі Чорного моря. Після ідентифікації міни, силами та засобами ВМС ЗС України небезпечний боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки», – йдеться у повідомленні.

ВМС ЗС України нагадують, що у разі виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів не можна до них наближатися, торкатися чи намагатися самостійно переміщувати або знешкоджувати їх. У таких випадках необхідно негайно повідомити відповідні служби. Також наголошується, що в регіоні продовжує діяти заборона на перебування на неперевірених ділянках узбережжя.

Нагадаємо, в Одесі офіційно відкрили для цивільних перший пляж. Всього планують відкрити 20 пляжів.

Джерело відео: ВМС ЗСУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.