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На Одещині до берега прибило міну: відео знешкодження знахідки

12:21, 14 червня 2024
Небезпечний боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву.
На Одещині до берега прибило міну: відео знешкодження знахідки
Джерело фото: ArmyInform
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У п’ятницю, 14 червня, на узбережжі Чорного моря в Одеській області хвилями прибило небезпечний боєприпас. Військові моряки прибули на місце події для знешкодження міни, про що повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

«На Одещині Сили оборони України виявили потенційно небезпечну знахідку – міноподібний предмет на узбережжі Чорного моря. Після ідентифікації міни, силами та засобами ВМС ЗС України небезпечний боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки», – йдеться у повідомленні.

ВМС ЗС України нагадують, що у разі виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів не можна до них наближатися, торкатися чи намагатися самостійно переміщувати або знешкоджувати їх. У таких випадках необхідно негайно повідомити відповідні служби. Також наголошується, що в регіоні продовжує діяти заборона на перебування на неперевірених ділянках узбережжя.

Нагадаємо, в Одесі офіційно відкрили для цивільних перший пляж. Всього планують відкрити 20 пляжів.

 

Джерело відео: ВМС ЗСУ

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