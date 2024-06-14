У Хмельницькому затримали посадовця міськради, який працював на фсб рф: фото

Фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників та дислокації проживання українських військовослужбовців.

У Хмельницькому контррозвідка СБУ затримала керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який працював на фсб рф. Чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що найбільше ворога цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову.

За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів.

Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору фсб під час свого навчання у 90-х в московському технічному університеті імені Баумана.

«Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв’язався кадровий співробітник фсб і залучив чиновника до розвідувально-підривної діяльності проти України. Вони підтримували комунікацію через анонімні чати в месенджерах», - зазначили у СБУ.

На підставі зібраних доказів затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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