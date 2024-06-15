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У Вінниці 23-річний чоловік вбив двох дівчат, а потім застрелився: подробиці, фото

15:01, 15 червня 2024
Військовий застрелив свою 18-річну дружину й поранив її подругу, яка згодом померла у лікарні.
У Вінниці 23-річний чоловік вбив двох дівчат, а потім застрелився: подробиці, фото
Фото: поліція
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У Вінниці 23-річний чоловік, за даними ЗМІ, військовий, вбив свою 18-річну дружину та завдав смертельного поранення її 19-річній подрузі. Згодом знайшли тіло самого чоловіка - він вчинив самогубство. Про це повідомляє Нацполіція.

Про інцидент в поліцію повідомили медики, яким зателефонувала поранена дівчина.

Лікарі, прибувши на місце виклику, не змогли потрапити до квартири. Поліцейським довелося пробиратися до помешкання на третьому поверсі через вікно.

У квартирі виявили поранену 19-річну жінку, яку у важкому стані госпіталізували, та тіло ще однієї жертви — 18-річної дружини стрільця.

Поліція встановила, що у ході сварки чоловік загиблої відкрив вогонь з пістолета у помешканні й застелив 18-річну дружину та поранив її подругу, яку у важкому стані госпіталізували. Після вбивства чоловік пішов у безлюдну прибережну зону обласного центру, де вистрелив собі в голову.

Пізніше "Суспільне Вінниця" повідомило, що 19-річна поранена дівчина померла у лікарні. 

Поліцейські знайшли та вилучили пістолет, гільзи та інші речові докази та розпочали кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Журналіст Костянтин Андріюк у Телеграм уточнив, що 23-річний стрілок був військовим. Мовляв він отримав контузію та його психологічний стан був нестабільний. 

«У день трагедії прийшов у квартиру, яку орендувала його дружина Наталія з подругою Вірою, щоб поговорити. Він не хотів погоджуватися на розлучення, якого так хотіла дівчина. За словами товариша, хлопець сильно ревнував кохану», — уточнив журналіст.

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